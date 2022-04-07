Лукашенко рассказал об освобождении дальнобойщиков на Украине

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Белоруссия освободила своих граждан-дальнобойщиков на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Президент страны Александр Лукашенко рассказал, что всего были захвачены до 100 белорусов. Также были захвачены их автомобили.

"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", – рассказал Лукашенко.

Он не раскрыл подробностей произошедшего, однако заверил, что операция была проведена настолько блестяще, что об этом даже не узнали в Совбезе. Президент Белоруссии поручил наградить всех участвовавших в спецоперации.

Также Лукашенко отметил, что необходимо потребовать от Киева выдачи граждан Белоруссии, если там еще таковые остались.

Ранее Лукашенко заявил, что российско-украинские переговоры переговоры не могут проходить без Белоруссии. Он добавил, что МИД поручено реализовать эту позицию. Он отметил, что за спиной Белоруссии не может быть сепаратных договоренностей. Лукашенко также выразил мнение, что Россия поддержит такую позицию.

