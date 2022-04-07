Лукашенко рассказал об освобождении дальнобойщиков на Украине

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Белоруссия освободила своих граждан-дальнобойщиков на Украине. Об этом сообщает News.ru.
Президент страны Александр Лукашенко рассказал, что всего были захвачены до 100 белорусов. Также были захвачены их автомобили.
"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", – рассказал Лукашенко.
Он не раскрыл подробностей произошедшего, однако заверил, что операция была проведена настолько блестяще, что об этом даже не узнали в Совбезе. Президент Белоруссии поручил наградить всех участвовавших в спецоперации.
Также Лукашенко отметил, что необходимо потребовать от Киева выдачи граждан Белоруссии, если там еще таковые остались.
Ранее Лукашенко заявил, что российско-украинские переговоры переговоры не могут проходить без Белоруссии. Он добавил, что МИД поручено реализовать эту позицию. Он отметил, что за спиной Белоруссии не может быть сепаратных договоренностей. Лукашенко также выразил мнение, что Россия поддержит такую позицию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: