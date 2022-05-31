Шольц пообещал создать в ФРГ самую большую в Европе армию НАТО

Фото: depositphotos/selensergen
В Германии в скором времени появится самая большая в Европе армия среди стран – членов НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в совместном интервью трем немецким изданиям, сообщает ТАСС.
"Германия скоро будет иметь самую большую традиционную армию в Европе в рамках НАТО", – сказал Шольц.
По его словам, это позволит серьезно укрепить как безопасность самой ФРГ, так и ее союзников. Он отметил, что у бундесвера (Вооруженных сил Германии) отсутствуют достаточные запасы боевой техники, что связано с его недофинансированием с 2010 года. Решить проблему призвано создание специального фонда в размере 100 миллиардов евро. Это, по мнению канцлера, позволит повысить обороноспособность страны.
Шольц также прокомментировал критику Германии как со стороны местных, так и зарубежных политиков в том, что она якобы не оказывает военную поддержку Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что Киев уже получил от Берлина некоторое тяжелое вооружение и продолжит его получать, в частности, в июле Украина получит зенитные самоходные установки Gepard.
Ранее профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германия не заинтересована в победе Украины, поскольку стремится к тесным отношениям с Россией. По его словам, ставку на близкие отношения с Москвой Берлин делал еще с 1970-х годов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: