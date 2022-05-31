Шольц пообещал создать в ФРГ самую большую в Европе армию НАТО

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В Германии в скором времени появится самая большая в Европе армия среди стран – членов НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в совместном интервью трем немецким изданиям, сообщает ТАСС.

"Германия скоро будет иметь самую большую традиционную армию в Европе в рамках НАТО", – сказал Шольц.

По его словам, это позволит серьезно укрепить как безопасность самой ФРГ, так и ее союзников. Он отметил, что у бундесвера (Вооруженных сил Германии) отсутствуют достаточные запасы боевой техники, что связано с его недофинансированием с 2010 года. Решить проблему призвано создание специального фонда в размере 100 миллиардов евро. Это, по мнению канцлера, позволит повысить обороноспособность страны.

Шольц также прокомментировал критику Германии как со стороны местных, так и зарубежных политиков в том, что она якобы не оказывает военную поддержку Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что Киев уже получил от Берлина некоторое тяжелое вооружение и продолжит его получать, в частности, в июле Украина получит зенитные самоходные установки Gepard.

Ранее профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германия не заинтересована в победе Украины, поскольку стремится к тесным отношениям с Россией. По его словам, ставку на близкие отношения с Москвой Берлин делал еще с 1970-х годов.

