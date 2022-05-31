В ЕС заявили о готовности финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы

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Евросоюз будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС выразили готовность предоставить на помощь Украине дополнительно девять миллиардов евро. Как отметил Мишель, ЕС принял решение продолжать оказывать содействие Киеву с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

