Трамп анонсировал вторичные пошлины против Ирана

Фото: 123RF/bornamir

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины против Ирана, если Тегеран не придет к соглашению с Вашингтоном по поводу своей ядерной программы.

Республиканец также в очередной раз пригрозил Ирану бомбардировками.

"Если они не пойдут на сделку, то начнутся бомбардировки. Это будут такие бомбардировки, каких они еще никогда не видели", – цитирует главу Белого дома Reuters.

В феврале президент США подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Трамп выразил надежду, что его стране "не придется очень часто им пользоваться". Указ направлен на предотвращение получения иранской стороной ядерного оружия.

Однако верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявлял, что не может вести с США никаких переговоров, так как представители этой страны уже однажды обманули Тегеран.

В марте Трамп отправил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.