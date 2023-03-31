США пока не будут выдворять дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ – Байден

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Соединенные Штаты пока не планируют высылать российских дипломатов в качестве ответа на арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил президент США Джо Байден, слова которого приводит ТАСС.

"План в этом (в выдворении дипломатов. – Прим. ред.) сейчас не заключается", – сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Гершковича задержали накануне в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже. По данным спецслужб РФ, мужчина собирал данные об одном из предприятий российского ВПК, представляющие гостайну. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже в этот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца, до 29 мая. Дело журналиста рассматривается под грифом "совершенно секретно". Сам американец свою вину не признает.

В The Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.



Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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