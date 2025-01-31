Хинштейн призвал экс-главу ГУ МВД Москвы Пронина разместить переселенцев в его гостинице

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил экс-начальника ГУ МВД Москвы Владимира Пронина разместить переселенцев из приграничья в своей гостинице в городе Фатеж. Об этом сообщается в телеграм-канале Хинштейна.

Он провел встречу с жителями Фатежа, во время которой у него поинтересовались, нельзя ли разместить некоторых переселенцев в местной гостинице, в которой есть свободные номера. Узнав, что гостиница принадлежит Пронину, врио губернатора обратился к нему с просьбой услышать позицию людей.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным от Минобороны РФ, украинские формирования за все время боев в Курской области лишились 56 140 человек. Помимо этого, ВСУ потеряли 325 танков, 241 БМП, 185 бронетранспортеров, 1 653 боевые бронированные машины и прочую военную технику.