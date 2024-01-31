ЦИК РФ завершил прием подписей от кандидатов на пост президента РФ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК России) завершила прием подписей, которые предоставили кандидаты на пост президента РФ, передает ТАСС.

Подписи предоставили для регистрации своей кандидатуры как самовыдвиженцы, так и представители от непарламентских партий.

На данный момент комиссия зарегистрировала уже четырех кандидатов в президенты РФ – Леонида Слуцкого (от фракции ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина.

ЦИК в настоящее время проверяет подписи от главы партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, представителя фракции "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца Рады Русских.

По закону о выборах президента РФ выдвиженцы от партий, которые не представлены в Госдуме, должны были собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей, а самовыдвиженцы – от 300 до 315 тысяч подписей.

ЦИК вынесет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, 30-го числа лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.

31 января свои подписи подал выдвиженец от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин. В тот же день блогер-эколог Анатолий Баташев, планировавший идти на выборы в качестве самовыдвиженца, объявил о выходе из президентской гонки.

Тогда же свои подписи сдал и основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов, однако почти сразу также решил сняться с выборов. Свое решение он объяснил наличием у него открытого зарубежного банковского счета, который тот не успел закрыть "по понятным причинам".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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