Путин сопоставил любовь к Родине с чувствами к семье и детям

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Владимир Путин сравнил любовь к Родине с чувствами к семье и детям. Об этом кандидат в президенты РФ сообщил на встрече со своими доверенными лицами.

Так, по его словам, если человек не любит свою Родину, значит, он не любит свою семью, детей и маму.

"Любовь к своей стране – это чувство, которое присуще каждому человеку", – добавил Путин.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

