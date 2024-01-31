Политолог заявил, что дистанционные технологии повышают легитимность выборов

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Дистанционные технологии увеличивают легитимность выборного процесса. Об этом сообщил политолог Никита Донцов Агентству "Москва".

Он объяснил, что это связано с повышением явки. По его словам, чем больше людей сделают свой выбор, тем больше голосов получат кандидаты. Соответственно, тем более конкурентными являются выборы, что увеличивает доверие к их результатам и победившему кандидату, добавил специалист.

Возможность отдать свой голос из дома будет повышать процент голосующих, уверен Донцов. По его мнению, это очень удобно.

"В целом технология дистанционного голосования уже зарекомендовала себя. Миллионы москвичей и россиян уже попробовали эту технологию, уже так голосовали", – добавил эксперт.

Отмечается, что благодаря ДЭГ не нужно тратить дополнительное время, чтобы исполнить гражданский долг, необязательно для этого находиться рядом со своим избирательным участком.

Политолог, по собственному признанию, видит в данной технологии "одни плюсы". Он напомнил, что для всех желающих остается традиционная форма проведения голосования.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ за два дня было подано более 500 тысяч заявок. Наибольшее число заявок получили из Московской области, Чувашии, Алтайского края, Свердловской и Ростовской областей.

Прием заявлений для участия в голосовании на выборах через систему "Мобильный избиратель" стартовал в стране 29 января. Жители могут подать заявление по месту нахождения через портал "Госуслуги" с 29 января по 11 марта. Также они имеют возможность отозвать свое заявление.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет посредством системы ДЭГ.

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