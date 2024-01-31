Хуситы назвали все обстрелявшие Йемен корабли США и Британии объектами атак

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Военные корабли США и Великобритании, которые участвовали в агрессии против Йемена, определены в качестве целей йеменских вооруженных сил. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает телеканал Al-Masirah.

По его словам, йеменские вооруженные силы продолжают препятствовать проходу по Аравийскому и Красному морям судов, связанных с Израилем, или судов, направляющихся в порты Израиля до прекращения военных действий в секторе Газа.

Сариа также заявил, что хуситы обстреляли американский военный корабль в Красном море – эсминец USS Gravely. Военно-морские силы выпустили по нему корабельные ракеты, уточнил он.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. По словам Сариа, удар был произведен в ответ на агрессию Америки и Великобритании, а также в связи с "угнетением палестинского народа".

В Белом доме заявили, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

Новости мира: йеменские хуситы нанесли ракетный удар по кораблю ВМС США