В разговоре с Путиным Байден сообщит о планах ввести новые санкции против РФ – СМИ

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В ходе предстоящего телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Джо Байден планирует сообщить о готовности ввести новые экономические санкции против России. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
Также, по словам источника, речь пойдет о планах по усилению НАТО и поставках оружия Украине в случае нарастания напряженности между Москвой и Киевом. Тем не менее Байден все же намерен добиваться решения всех споров дипломатическим путем, отметил собеседник газеты.
Телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 30 декабря в 23:30 по московскому времени. С инициативой их проведения выступил российский лидер.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе разговора лидеры затронут те же вопросы, которые они обсуждали во время предыдущей беседы, которая состоялась 7 декабря по защищенной видеосвязи.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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