Проверка запроса РФ об экстрадиции Кислицина продлится до 24 июня

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Срок экстрадиционной проверки в отношении задержанного в Казахстане главы департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина истекает в конце июня 2024 года. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора республики Жандос Умиралиев, передает ТАСС.

"Запросы пришли из США и России. Сейчас проводим экстрадиционную проверку. Срок проверки, а эта процедура – нелегкая, год. У нас есть срок до 24 июня 2024 года", – пояснил Умиралиев.

Как рассказал замгенпрокурора, в России Кислицин обвиняется по одним статьям, а в США – по другим. Он отметил, что необходимо сопоставить законодательство, чтобы оно было равносильно.

Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Впоследствии представители компании F.A.C.C.T. обратились в российское генконсульство.

28 июня российские правоохранители объявили мужчину в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации. В тот же день столичный суд заочно арестовал Кислицина.

Россия призвала Казахстан не торопиться с удовлетворением запроса Вашингтона на экстрадицию. Позже прокуратура республики заявила, что аналогичный запрос РФ имеет приоритет.