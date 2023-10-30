Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

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Израильская сторона не согласится на прекращение огня с радикальной палестинской организацией ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС после ужасной атаки 7 октября", – указал он.

Нетаньяху добавил, что призывы к прекращению огня означают просьбу уступить ХАМАС, терроризму и варварству.

Ранее Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны. Спустя два дня очевидцы рассказали об израильских танках на подступах к анклаву.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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