Американский профессор заявил о лидерстве РФ перед США в вопросе Ближнего Востока

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Позиция Владимира Путина по вопросу арабо-израильского конфликта позволила России занять лидерство перед США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление американского профессора Джона Миршаймера.

"Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация (американского лидера Джо Байдена. – Прим. ред.) Байдена увязла глубоко в грязи", – заявил он.

Профессор пояснил, что преимущество Путина заключается в его позиции "два государства для двух народов". Он также неоднократно говорил о необходимости уважать права как палестинцев, так и израильтян, что оказалось более близко мировому сообществу.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Ситуацию на Ближнем Востоке Путин ранее назвал гуманитарной катастрофой. Тогда же он отметил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту не носит конъюнктурного характера и основывается на решениях ООН о создании двух независимых суверенных государств: Израиля и Палестины.



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