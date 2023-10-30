Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии

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Истребитель израильской армии нанес удар по военной инфраструктуре на территории Сирии. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что удар был осуществлен в ответ на недавние пуски с территории Сирии в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля выявила запуск трех снарядов с территории Ливана и начала ответный огонь по району, откуда была открыта стрельба.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ