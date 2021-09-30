Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге – СМИ

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение Соединенных Штатов о диалоге, заявив, что оно является прикрытием враждебности. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Он также заявил, что с начала октября будут восстановлены каналы связи с Южной Кореей.

Накануне официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН обеспокоены сообщениями о недавних гиперзвуковых пусках КНДР. Он отметил, что единственный путь к урегулированию на Корейском полуострове лежит через дипломатическое взаимодействие сторон.

Ранее в этот же день Северная Корея провела на одном из полигонов на севере страны испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Позапрошлой ночью КНДР также осуществила пуск минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Данные действия осудили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, назвав их нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН и угрозой для мирового сообщества.