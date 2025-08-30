В России заявили о важности активизации дипусилий по Украине

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Заинтересованные стороны должны активизировать дипломатические усилия по Украине, чтобы выйти на взаимоприемлемые развязки. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

По словам дипломата, российские партнеры, в первую очередь в США, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, без чего его невозможно урегулировать.

Полянский также подчеркнул, что для Москвы абсолютно неприемлемо, чтобы остающиеся под контролем Киева территории были заняты странами НАТО.

"Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Те, кто продвигает подобные идеи, заинтересованы не в урегулировании кризиса, а в его сохранении, возможно, через временное замораживание", – приводит РИА Новости слова Полянского.

Он добавил, что российская сторона в данный момент фиксирует множество попыток исказить идею проведения саммита РФ и Украины. По словам дипломата, Москва может рассмотреть сценарий такой встречи, однако только после тщательной предварительной подготовки и соответствующего субстантивного наполнения саммита. В противном случае он попросту будет лишен какого-либо смысла.

К примеру, возможная российско-украинская встреча на высшем уровне могла бы стать оформлением взаимных договоренностей, которые основывались бы на достигнутых в ходе саммита на Аляске шагах и мерах.

"Однако о чем тут можно говорить, если (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский публично заявляет, что не настроен обсуждать, например, территориальный вопрос, таким образом бросая вызов президенту США Дональду Трампу, который открыто сказал, что это должно быть предметом переговоров", – отметил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москве и Вашингтону во время переговоров с участием спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа удалось сократить список разногласий по Украине до 2 вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок.

Россия рассчитывает, что США продолжат работу с Украиной по реализации договоренностей, достигнутых на встрече на Аляске, отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона работает над тем, чтобы не дать противникам мирного урегулирования сорвать уже достигнутые соглашения.