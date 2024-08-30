Макрон назвал оправданным предоставление Дурову французского гражданства

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что считает оправданным предоставление гражданства Франции основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Макрона.

Он напомнил, что данное решение было принято французскими властями еще в 2018 году.

"Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам", – добавил Макрон.

Французский лидер заявил ранее, что не был в курсе приезда Дурова в страну. По его словам, он не собирался встречаться с предпринимателем ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни, а информация о каком-то приглашении с его стороны является ложной.

Дурова задержали во Франции 24 августа, позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Против него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал абсурдными обвинения в его адрес. Он подчеркнул, что глава соцсети не может быть вовлечен в преступные действия, которые будут совершены другими пользователями платформы.