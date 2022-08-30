Банки Литвы смогут рассчитываться за транзит в Калининград после 1 сентября – Минтранс

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Литовские банки смогут проводить расчеты за транзит в Калининград и после 1 сентября. Об этом заявил министр транспорта страны Марюс Скуодис.
Глава Минтранса подчеркнул, что есть и будут банки, через которые можно осуществлять расчеты за транзит.
"Вопрос в том, будут ли банки работать с конкретными клиентами: может, с одними будут, а с другими – нет", – приводит слова Скуодиса портал Lrytas.lt.
Министр добавил, что служба расследования финансовых преступлений будет проверять каждую оплату, поэтому проблем в этом вопросе возникнуть не должно.
Ранее литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил операции в рублях. Кроме того, с 1 сентября банк прекратит операции с Россией во всех валютах.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Речь шла о товарах, подпадающих под антироссийские санкции.
Тем не менее 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому железнодорожный транзит в Калининград все же разрешен, но с соблюдением некоторых условий. Позже стало известно, что с 22 июля литовские железные дороги возобновили транзит товаров из России в Калининград.
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