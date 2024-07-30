Эксперт Чеснаков: волонтерское формирование наблюдателей делает выборы прозрачными

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Практика волонтерского формирования корпуса наблюдателей позволяет обеспечить прозрачность выборов, а также создать механизмы обучения новых избирателей городской политике, заявил в беседе с Агентством "Москва" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в рамках прошлого голосования. Чеснаков обратил внимание на его высокую информационную активность и результативность в вопросах координации наблюдения. По его словам, штаб приобрел статус привычной практики в Москве.

Он также отметил, что работа штаба способствует привлечению к участию в политическом процессе широких слоев населения, представители которых заинтересованы в наблюдении за этой процедурой. По его мнению, благодаря такому подходу голосование становится более открытым, что ведет к росту уровня его легитимности.

"И практики подобные следует признать не только ставшими уже привычными, но и полезными", – заявил эксперт.

Ранее открылся набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, за годы работы организации в столице выработался стандарт наблюдения за ходом голосования. Его формируют не только все подразделения, входящие в структуру штаба, но и сами наблюдатели, подчеркнул он.

