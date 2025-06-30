Трамп подпишет указ об отмене ограничений против Сирии

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Президент США Дональд Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Эти усилия направлены на поддержку продвижения страны по пути стабильности и мира", – цитирует ее ТАСС.

Предполагается, что соответствующий указ будет подписан в ближайшие несколько часов. При этом рестрикции в отношении бывшего президента страны Башара Асада и его соратников сохранятся.

Ранее Минфин США выпустил лицензию, которая разрешила операции в отношении Дамаска, заблокированные ранее Вашингтоном. До этого государства Евросоюза решили снять экономические санкции с Сирии, которые вводились с 2011 года.

