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30 июня, 21:22

Политика

Трамп подпишет указ об отмене ограничений против Сирии

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Эти усилия направлены на поддержку продвижения страны по пути стабильности и мира", – цитирует ее ТАСС.

Предполагается, что соответствующий указ будет подписан в ближайшие несколько часов. При этом рестрикции в отношении бывшего президента страны Башара Асада и его соратников сохранятся.

Ранее Минфин США выпустил лицензию, которая разрешила операции в отношении Дамаска, заблокированные ранее Вашингтоном. До этого государства Евросоюза решили снять экономические санкции с Сирии, которые вводились с 2011 года.

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