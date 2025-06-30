30 июня, 21:22Политика
Трамп подпишет указ об отмене ограничений против Сирии
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Дональд Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Эти усилия направлены на поддержку продвижения страны по пути стабильности и мира", – цитирует ее ТАСС.
Предполагается, что соответствующий указ будет подписан в ближайшие несколько часов. При этом рестрикции в отношении бывшего президента страны Башара Асада и его соратников сохранятся.
Ранее Минфин США выпустил лицензию, которая разрешила операции в отношении Дамаска, заблокированные ранее Вашингтоном. До этого государства Евросоюза решили снять экономические санкции с Сирии, которые вводились с 2011 года.