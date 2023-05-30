Турецкие депутаты парламента нового созыва принесут присягу 2 июня – СМИ

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Новый состав парламента Турции 28-го созыва принесет присягу в пятницу, 2 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, дата связана с решением Центризбиркома – ожидается, что во вторник он объявит результаты только парламентских выборов.

При этом дата присяги президента пока не определена.

Ранее СМИ писали, что инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня. Сразу после этого избранный президент объявит состав нового кабинета министров.

28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов. Отрыв действующего президента от его противника Кемаля Кылычдароглу составил более 2 миллионов голосов. Окончательные результаты будут размещены в официальном вестнике 1 июня.

В понедельник, 29 мая, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что победа Эрдогана во втором туре президентских выборов является закономерным выбором граждан, которые знают плюсы и минусы его политики.

