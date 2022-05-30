Эксперт заявил об отсутствии в Евросоюзе консенсуса по вопросу антироссийских санкций

Фото: depositphotos/tashatuvango

Страны Европы никогда не приходили к консенсусу по вопросу введения санкций против России, считает политолог Иван Мезюхо.

"Однако еврочиновники и Вашингтон через колено пробивали необходимые для себя русофобские и антироссийские решения политического и экономического характера", – приводит RT его слова.

Эксперт отметил, что некоторые страны в Евросоюзе выступают против введения санкций в отношении России. Он также назвал тоталитарным процесс принятия решений в ЕС.

Также Мезюхо выразил опасения по поводу политического давления на Венгрию внутри Европы.

Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС.

До этого высокопоставленный европейский источник рассказал, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов России. По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

