Новые санкции Евросоюза против РФ могут согласовать уже в понедельник – Боррель

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что шестой пакет санкций в отношении РФ могут согласовать уже в понедельник, 30 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал в ходе выступления перед началом внеочередного саммита государств – членов ЕС в Брюсселе. Боррель подчеркнул, что согласование новых санкционных мер является чрезвычайно важной задачей, которая должна быть выполнена незамедлительно.

"Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера во второй половине дня и сегодня утром постпреды ЕС проводили заседания, мы прилагали усилия, чтобы достичь этого соглашения сегодня. И я уверен, что мы получим это решение", – сказал он.

Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза не смог достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС. При этом дополнительные детали будут рассмотрены на еще одном заседании в понедельник, 30 мая.

До этого высокопоставленный европейский источник рассказал, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая обсудят возможность конфискации замороженных активов России. По его словам, ЕС продолжает обсуждать новые санкции против РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.