Трамп уверен, что Путин не станет захватывать всю Украину

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не станет "захватывать всю Украину", поскольку Владимир Путин его уважает. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу АВС, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Также глава Белого дома допустил, что Путин якобы может "немного морочить ему голову" в вопросе завершения военного конфликта на Украине.

Ранее Трамп признался, что ему проще иметь дело с российским лидером, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, президент Штатов заявил, что Путин хочет мира. При этом Трамп не исключил, что США могут встать на сторону Киева в конфликте с Россией, несмотря на сложности в общении с украинским лидером.

Также глава Белого дома сказал, что украинский конфликт находится на завершающем этапе. Он призвал следить за развитием событий в течение недели.