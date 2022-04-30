Авиация РФ уничтожила четыре украинских склада боеприпасов

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Российская авиация в течение ночи поразила высокоточными ракетами украинские склады боеприпасов и горючего, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов", – сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России поразили четыре военных объекта Украины. По словам Конашенкова, четыре объекта, в числе которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

