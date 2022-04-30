Посол РФ назвал оскорбительными заявления пресс-секретаря Пентагона в адрес России

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Высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России являются неприемлемыми и оскорбительными, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что российские официальные лица никогда не позволяли себе подобных высказываний в отношении руководства Соединенных Штатов.

"Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова", – приводится заявление Антонова в телеграм-канале диппредставительства.

По словам дипломата, в США стало нормой то, что чиновники основывают свои суждения на лжи украинских властей, при этом в Вашингтоне не хотят замечать бесчисленные преступления киевского режима и продолжают накачивать Украину оружием.



"Ощущение таково, что американские власти не заинтересованы в прекращении огня. <...> Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно, за то, что запятнал честь своего мундира", – добавил Антонов.

Накануне пресс-секретарь Пентагона, говоря о проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, позволил себе ряд эмоциональных высказываний. Ему даже пришлось взять кратковременную паузу, чтобы совладать с охватившими его чувствами.

Во время брифинга у Кирби спросили, считает ли Пентагон, что шаги президента РФ по отношению к Украине являются рациональными. На что пресс-секретарь американского военного ведомства заявил, что ему трудно смотреть на кадры с поля боя.

Журналисты отметили, что для Кирби такое поведение является нетипичным. Контр-адмирал ВВС США ранее редко публично проявлял эмоции и позволял себе резкие или оценочные высказывания во время общения с прессой.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада. Он подчеркнул, что Москва доведет дело до конечных целей, и отметил, что ВС РФ делают все от них зависящее, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

