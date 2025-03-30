Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Агентство по международному развитию (USAID) заплатило американскому изданию Time, чтобы оно разместило на обложке фотографию украинского президента Владимира Зеленского и объявило его персоной года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сенатор РФ Алексей Пушков.

Сенатор уточнил, что в 2022 году журналисты получили от агентства 4 миллиона долларов. Пушков подчеркнул, что "именно так делается информация на Западе".

USAID оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании агентства необратимы.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов также сообщал, что USAID выделило около 5 миллиардов долларов на организацию "майдана" на Украине. Вместе с тем, подчеркнул он, за время СВО киевский режим получил от агентства без малого 35 миллиардов долларов.