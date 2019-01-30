Министр обороны Венесуэлы заявил о верности Мадуро

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о верности Николасу Мадуро как единственному законному президенту страны, сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал, выступая перед военнослужащими во время подготовки к военным учениям. "Сегодня мы здесь и подтверждаем нашу верность родине, нашим революционным демократическим принципам, а также нашей конституции и нашему президенту", – отметил Лопес.

Министр призвал военнослужащих защищать президента в соответствии с присягой.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.

Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота. Владимир Путин выразил венесуэльскому коллеге свою поддержку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было контактов с Хуаном Гуайдо, объявившим себя и. о. президента этой Венесуэлы. Официальный представитель Кремля также уточнил, что Москва не планирует вступать с ним в контакт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны. Кроме того, Россия призвала страны отказаться от планов или замыслов по военной интервенции в Венесуэлу.

Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле. Он обвинил США в "нечистоплотных играх" и в том, что они заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации и смене власти в этой стране.