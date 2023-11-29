Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль покинуть Голанские высоты

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль освободить оккупированные Голанские высоты. Об этом сообщает ТАСС.

Всего за резолюцию проголосовала 91 страна, в том числе Россия, Китай, Индия и Бразилия. Против выступили 8 стран, включая США и Великобританию. Еще 62 государства воздержались от голосования.

Соавторами резолюции выступили Египет, Ирак, Алжир, ОАЭ, Сирия, Иордания, Катар, КНДР и другие страны.

Документ состоит из восьми пунктов. Согласно первому из них, Израиль все еще не выполнил резолюцию 497 Совбеза ООН от 1981 года, требовавшую отменить закон об израильской юрисдикции над Голанскими высотами.

Резолюция также требует от израильской стороны уйти со всех оккупированных сирийских Голан к линии, которая существовала по состоянию на 4 июня 1967 года. Помимо этого, в документе указывается, что оккупация Израилем Голанских высот является препятствием на пути к достижению мира в регионе.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне конфликта. Из 15 членов СБ ООН за принятие документа проголосовали 12 стран.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.