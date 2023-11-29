В США признали, что ежедневно дают Израилю рекомендации по проведению операции в Газе

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США на ежедневной основе дают Израилю рекомендации по осуществлению военных операций в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По его словам, у Соединенных Штатов имеется большой опыт подобного рода военных действий, в связи с чем Вашингтон регулярно делится своей точкой зрения с Тель-Авивом.

Кирби добавил, что американские власти не поддержат проведение Израилем военной операции в южной части сектора Газа, пока Тель-Авив не отчитается о всех перемещенных в анклаве палестинцах.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты приостановили разведывательные полеты над сектором Газа на время гуманитарной паузы между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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