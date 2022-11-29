Госдеп США одобрил возможную поставку Финляндии оружия на 323 млн долларов – СМИ

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Госдеп США одобрил возможную поставку Финляндии вооружений общей стоимостью порядка 323 миллионов долларов, пишет Reuters.

По информации агентства, речь идет о тактических ракетах AIM-9 X Block II Sidewinder, управляемой авиационной бомбе AGM-154 Joint Stand Off и сопутствующем оборудовании.

В июле Финляндия наряду со Швецией формально подтвердили свое намерение вступить в НАТО. Решение о приглашении Хельсинки и Стокгольма в блок принял Североатлантический альянс.

После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал все страны – члены Североатлантического альянса как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

В середине ноября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что после присоединения к Североатлантическому альянсу страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие. Политик также добавил, что таких предложений от НАТО пока не поступало.

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