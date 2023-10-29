В ЦАХАЛ сообщили, что число заложников в Газе составляет не менее 230

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Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 230. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.

"Ночью ЦАХАЛ расширил наземный вход в сектор Газа. Дополнительные силы присоединились к тем, что уже воюют там. Наземные маневры на севере сектора Газа продолжаются", – сказал он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он предупредил, что все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ