Армия Израиля ударила по территории провинции Эль-Кунейтра в Сирии – СМИ

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Артиллерия армии Израиля открыла огонь по территории провинции Эль-Кунейтра в Сирии. Об этом сообщает издание Al Watan.

Уточняется, что данная провинция находится неподалеку от Голанских высот. Подробности обстрела со стороны Израиля не приводятся.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.