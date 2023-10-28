В ХАМАС заявили, что готовы к немедленному обмену пленными с Израилем

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ХАМАС сообщил о готовности заключить сделку по обмену заложников с Израилем. Об этом заявил глава политбюро радикального палестинского движения в секторе Газа Яхьи Синвара, передает Al Hadath.

"Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением", – подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что количество заложников у ХАМАС в секторе Газа увеличилось до 230. Кроме того, он утверждает, что число погибших израильских солдат с начала обострения конфликта достигло 311 человек.

Хагари добавил, что израильская армия до сих пор расширяет наземные маневры в секторе Газа. По его словам, чем больше будет оказано давления на ХАМАС, тем выше шансы на освобождение заложников.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзука заявил, что РФ запросила у ХАМАС сведения о восьми людях, которые могут быть в заложниках. Как сообщили представители движения, их ищут и готовы отпустить.

Однако Абу Марзука отметил, что ХАМАС не готово отпускать пленных военных Израиля, для их освобождения требуются переговоры и обмен. Он указал, что в плену находятся сотни еврейских солдат.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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