Москва прокомментировала ход выполнения меморандума России и Турции по Сирии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве удовлетворены ходом выполнения меморандума России и Турции по Сирии. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

"Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам", – заявил представитель министерства.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Соглашение касается вопросов, которые помогут разрешить острую ситуацию на сирийско-турецкой границе. По условиям договора, российская военная полиция и части сирийской армии войдут в зону за пределами турецкой операции в Сирии.

Напомним, что ранее в октябре турецкие войска приступили к операции "Источник мира" против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны".