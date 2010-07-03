Отвод подразделений курдов на северо-востоке Сирии завершен досрочно

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Отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша (российская. – Прим. ред.) военная полиция", – сказал Шойгу.

Министр обороны добавил, что Россия и Армения накопили огромный опыт, который помогает им бороться с международным терроризмом. В частности, он отметил опыт врачей, которые оказывают помощь пострадавшему населению на протяжении долгих лет.

"Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов – от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно также и врачи получают колоссальный опыт", – заявил Шойгу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Страны договорились, что в находящуюся за пределами турецкой операции зону с 23 октября войдет российская военная полиция и сирийская армия.

В подписанном меморандуме говорилось, что обе стороны будут бороться с терроризмом "во всех его формах". Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

