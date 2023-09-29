Президент Азербайджана гарантировал защиту прав и безопасности армян Карабаха

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Азербайджан обеспечит права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера страны Ильхама Алиева.

"Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции", – добавил он во время выступления на втором Национальном градостроительном форуме в городе Зангилан.

По его словам, оно охватывает соблюдение культурных, религиозных, муниципальных, образовательных и всех других прав армянского населения, которые отражены в международных конвенциях, подписанных Азербайджаном в соответствии со своей Конституцией и своими международными обязательствами.

Ранее власти Азербайджана начали процесс регистрации армян, проживающих в Нагорном Карабахе, с целью определения их юридического статуса.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования 28 сентября. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики