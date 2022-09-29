Посольство Италии в Москве призвало соотечественников покинуть РФ

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Гражданам Италии рекомендуется покинуть территорию России, если их пребывание в стране не продиктовано необходимостью, сообщается на сайте итальянского посольства в Москве.

"В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если нет, покинуть страну", – говорится в сообщении.

В посольстве также призвали заблаговременно приобретать билеты на самолеты из России в Италию в связи с ростом их стоимости.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны немедленно покинуть РФ, а также не посещать ее.

До этого министерство иностранных дел Нидерландов призвало граждан не посещать регионы России, граничащие с Украиной.



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