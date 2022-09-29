Эрдоган заявил, что если Путин "что-то задумал, он так и сделает"

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил дальнейшие планы Москвы по итогам референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье, отметив, что, если Владимир Путин "что-то задумал, он так и сделает". Об этом сообщает Anadolu.
Эрдоган признался, что возможность вхождения этих территорий в состав России вызывает беспокойство.
"Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", – сказал он.
Турецкий президент отметил, что в связи с этим придает большое значение запланированным на 29 сентября телефонным переговорам с российским лидером.
"Я надеюсь, что мы оставим этот вопрос в той точке, до которой он дошел, и перейдем к дипломатии", – добавил Эрдоган.
Ранее Эрдоган сообщил, что в четверг, 29 сентября, проведет телефонные переговоры с российским коллегой. По словам турецкого лидера, он намерен обширно обсудить с президентом РФ дипломатические усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса. Он также заявил, что возможное применение ядерного оружия на Украине приведет к катастрофе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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