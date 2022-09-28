Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным перспективы урегулирования на Украине

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в четверг проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам турецкого лидера, он намерен обширно обсудить с президентом РФ дипломатические усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса.
"Я не настроен пессимистично, но в то же время было бы наивным сразу получить позитивный итог. Референдумы, проведенные в четырех городах Украины, создают проблемы [в вопросе решения кризиса]", – сказал Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk.
Он также заявил, что возможное применение ядерного оружия на Украине приведет к катастрофе. По мнению Эрдогана, об этом не стоит не только говорить, но и думать. Он уверен, чтобы не доводить конфликт до такого развития, необходимо по максиму использовать дипломатические средства.
Ранее Эрдоган заявил, что мировые лидеры должны приложить усилия и вступить в диалог с президентом РФ. Он также обвинил ООН в том, что она не смогла прекратить конфликт, остановить смерти и не нашла выход из энергетического и продовольственного кризиса.
Эрдоган рассказал об обеспокоенном состоянии Зеленского
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