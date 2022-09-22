Эрдоган призвал мировых политиков к разговору с Путиным

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что мировые лидеры других государств должны вступить в диалог с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал A Haber.
По словам Эрдогана, ООН не смогла прекратить конфликт, остановить смерти и не нашла выход из энергетического и продовольственного кризиса.
"Усилия генерального секретаря Организации Объединенных Наций по созданию зернового коридора восстановили некоторое доверие к организации, но нет сомнений в том, что необходимо приложить больше усилий для прекращения войны", – приводит слова Эрдогана телеканал.
Президент Турции утверждает, что каждый из мировых лидеров должен приложить усилие и переговорить с Путиным, чтобы "открыть двери мира".
"То же самое с Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.). Иначе проявление совершенно разных негативных подходов к этим лидерам не принесет ожидаемого результата. Напротив, я думаю, что количество смертей и разрушений здесь еще больше возрастет", – отметил президент Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед Брюсселем за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
Кроме того, на уточняющий вопрос от журналиста относительно того, какой частью хочет быть столица Турции, Востока или Запада, президент ответил, что его страна является частью мира, поэтому будет вести переговоры со всеми государствами.
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