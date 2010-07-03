В США заявили о планах получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

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Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

"Конечно, я надеюсь, что мы это выясним. Думаю, что главная потребность здесь – это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами", – рассказал он в эфире телеканала NBC.

Демократы инициировали расследование после анонимной жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на него.

25 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".

До публикации американские СМИ предположили, что президент США мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

Как подтвердила опубликованная стенограмма, в ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы власти Украины изучили "дело Байдена". Однако указаний на то, что глава Белого дома просил об этом в обмен на помощь Киеву, там нет.

Комментируя стенограмму разговора Трампа и Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демократы выставили США на посмешище, пытаясь запустить на основании этого документа процедуру импичмента президента.

Сам Владимир Зеленский удивился публикации разговора с Трампом. По словам украинского лидера, он не против раскрытия своих слов, однако считает, что в некоторых случаях подобная информация должна оставаться недоступной.

