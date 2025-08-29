МИД Швеции вызвал посла РФ после сообщений об ударах по военным объектам ВСУ в Киеве

Фото: 123RF/butoc89

МИД Швеции вызвал российского посла Сергея Беляева в Стокгольм после того, как в СМИ появилась информация о повреждении здания представительства Евросоюза в Киеве из-за ракетных ударов, нанесенных 28 августа. Об этом сказано на сайте ведомства.

О якобы ударе по зданию миссии ЕС в Киеве также сообщал глава Евросовета Антониу Кошта. При этом представители европейского объединения не привели никаких доказательств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что персонал дипмиссии не пострадал. Она также обратилась к РФ с призывом начать переговоры и прекратить атаки.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что не наносит ударов по гражданским целям. В ведомстве уточнили, что российские военные атакуют только военные объекты, а также места, где находятся украинские военные. По данным министерства, в ночь на 28 августа был нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным авиабазам Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже указала, что российская армия атакует только военные цели и объекты обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она предположила, что нанесенный гражданской инфраструктуре ущерб "является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ".

Дипломат также обратила внимание, что "шумиха" вокруг удара по зданию миссии ЕС в Киеве резко контрастирует с отсутствием реакции руководства ЕС и его стран-членов по поводу постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры РФ со стороны украинских военных, в результате чего погибают мирные граждане.

