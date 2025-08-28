Посол РФ вызван в МИД Британии на фоне сообщений об ударах в Киеве

Фото: 123RF/stickman89

МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне на фоне заявлений о якобы повреждении здания неправительственной организации "Британский совет" (признана нежелательной в России), расположенного в Киеве. Об этом в соцсети X написал глава дипломатического ведомства Дэвид Лэмми.

При этом он не уточнил цель вызова посла. Однако заявил, что в ночь на четверг, 28 августа, якобы из-за российских ударов в украинской столице были "повреждены здания, в том числе "Британский совет" и представительство ЕС".

Ранее о предполагаемом ударе по зданию миссии Евросоюза сообщали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. При этом представители европейского объединения доказательств своим утверждениям не предоставили.

В свою очередь, Минобороны России опровергло данную информацию. В ведомстве сообщали лишь о групповом ударе с применением в том числе гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным авиабазам Украины.