Посол РФ вызван в МИД Армении

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Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, сообщает radar.am со ссылкой на дипломатическое ведомство страны.

Послу вручили ноту из-за высказываний, якобы звучащих в России в связи с внутриполитическим процессом Армении. МИД страны выразил решительный протест, заявив об откровенно недружелюбной риторике российских должностных лиц, экспертов и СМИ.

Ранее в парламенте Армении предложили обсудить вопрос прекращения вещания телеканалов России на территории страны. По мнению спикера Алена Симоняна, этот вопрос нужно вынести на обсуждение, так как Москва якобы может вмешиваться во внутренние дела Еревана.

Кроме того, Армения временно запретила ввоз российского мороженого "Коровка из Кореновки", так как в одной из партий продукта было выявлено превышение допустимого уровня кишечной палочки. Роспотребнадзор при этом заявил о соответствии продукции бренда требованиям качества и безопасности.

