Роспотребнадзор заявил о безопасности мороженого "Коровка из Кореновки"

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Роспотребнадзор заявил о соответствии продукции бренда "Коровка из Кореновки" требованиям качества и безопасности после проведенного мониторинга. Это следует из сообщения ведомства, размещенного на сайте.

С таким заявлением Роспотребнадзор выступил после появления информации о введении Арменией временного запрета на импорт мороженого "Коровка из Кореновки", которое выпускается компанией "Фабрики настоящего мороженого".

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики заявил, что в одной из партий было выявлено превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует нормам, указанным в техническом регламенте Таможенного союза. Эту продукцию планируют утилизировать.

Запрет коснется тех партий, которые были импортированы в страну после 2 июля. При этом мера не затронет ввезенные ранее товары.

Роспотребнадзор уже запросил у компетентных органов Армении дополнительные сведения о причинах введенных ограничений, в том числе потребовал предоставить результаты лабораторных исследований.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов.

Причиной стали три выявленных случая заражения растений повиликой и западным цветочным трипсом. Такие товары поступили в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы.

