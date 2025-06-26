Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов

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Россельхознадзор запретил с 30 июня 2025 года ввоз в Россию семенного и посадочного материала происхождением из Нидерландов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Меры приняты в целях сохранения фитосанитарного благополучия и поддержания имиджа России как надежного экспортера, а также предотвращения распространения карантинных объектов в стране", – говорится в сообщении.

Причиной стали три выявленных случая заражения семенного материала и растений повиликой и западным цветочным трипсом. Зараженные объекты поступили в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов Венгрии, Белоруссии и Литвы.

Кроме того, с 2023 года Россельхознадзор уже запретил прямые поставки растительных товаров из Нидерландов.

"Систематические случаи выявления карантинных объектов в нидерландской растительной продукции подтверждают отсутствие мер, принимаемых компетентным ведомством Нидерландов по обеспечению фитосанитарной безопасности при экспорте", – указали в российском ведомстве.

В частности, на момент 22 июня 2025 года в страну ввезено 9,6 миллиона штук посадочного материала и 530,5 тонны семенного материала нидерландского происхождения. За весь 2024 год ввозилось 41,6 миллиона штук и 671,9 тонны соответственно.

Ранее в России был введен запрет на ввоз мясных и молочных продуктов из Евросоюза. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщали, что случаи изъятия таких товаров происходили с туристами на границе, но они были единичными. Жалоб от россиян не поступало, но перед путешествием их призвали проверить таможенные правила стран вылета и прилета, включая транзитные государства.

