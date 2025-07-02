Армения запретила импорт российского мороженого "Коровка из Кореновки"

Фото: 123RF/yurysevryuk

Армения временно запретила ввоз мороженого "Коровка из Кореновки", которое выпускается российской компанией "Фабрики настоящего мороженого". Об этом сообщает пресс-служба инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов республики.

Как заявили в ведомстве, решение было принято на основе оценки риска безопасности товара. Уточняется, что в одной из партий выявлено превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует нормам, указанным в техническом регламенте Таможенного союза. Эта продукция, по данным инспекционного органа, будет утилизирована.

Запрет коснется тех партий, которые были импортированы в страну после 2 июля. При этом мера не затрагивает ввезенные ранее товары.

Ранее Россия запретила ввозить мясную и молочную продукцию из Евросоюза. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) указывали, что случаи изъятия таких товаров происходили с туристами на границе, но они были единичными. Жалоб от россиян не поступало, но граждан призывали проверять таможенные правила стран, куда они прилетают и откуда вылетают.

