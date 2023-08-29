Суд Пакистана приостановил приговор экс-премьеру Имрану Хану

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Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний приговор бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану по делу о мошенничестве, которое было связано с продажей ценностей из госхранилища. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на судью Аамера Фарука.

"Копия решения будет доступна в ближайшее время. Сейчас мы можем сказать только то, что запрос Имрана Хана был удовлетворен", – отметил он.

9 мая Имрана Хана арестовали по обвинению в нецелевом расходовании средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконной продаже подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов. Позже его отпустили из-под стражи, так как Верховный суд Пакистана признал арест незаконным.

Затем антитеррористический суд в пакистанском городе Лахор выдал новый ордер на арест без права внесения залога в отношении экс-премьера страны Имрана Хана. Суд также выдал ордер на арест других лидеров оппозиционной партии. По данным полиции, обвиняемые, предположительно, были причастны к поджогу городского офиса Пакистанской мусульманской лиги Наваз и контейнера в Килла-Чоуке.

В марте 2023 года полиции не удалось арестовать экс-премьера Пакистана Имрана Хана. Его обвинили в продаже подарков от иностранных лидеров. По данным полиции, он выручил 630 тысяч долларов за ценности из госхранилища.

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища